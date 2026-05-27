Haberler

Bursa'da 1,2 tonluk şampiyon tosun istenen fiyatın 150 bin lira altına satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'dan Bursa'ya getirilen 1,2 tonluk dev tosun, kurban pazarında sıkı pazarlıklar sonucu 500 bin liraya alıcı buldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden Bursa'ya getirilen ve kurban pazarının en ağır hayvanı olan 1,2 tonluk dev tosun, gerçekleştirilen sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liradan satıldı.

Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda fiyatların düşeceği düşüncesiyle kurbanlık alımını son günlere bırakan vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları nakliye maliyetine katlanmadan satmak isteyen üreticiler arasında yoğun pazarlıklar yapılıyor.

Pazardaki genel duruma ilişkin bilgi veren besici Reşat Çimendağ, Afyonkarahisar'dan Bursa'ya 80 büyükbaş hayvan getirdiklerini ve genel satışların iyi olduğunu belirtti. Çimendağ, alım gücü düşük olan vatandaşlara yardımcı olabilmek adına zaman zaman kar oranlarından ödün verdiklerini ifade etti.

Pazarın en büyük ve dikkat çekici kurbanlığı olan 1,2 ton ağırlığındaki simental ve şarole kırması 3 yaşındaki dev tosunun satışı da tamamlandı.

Hayvanı yetiştiren Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için başlangıçta 650 bin lira talep ettiklerini ancak pazarın son gününde yaşanan sıkı pazarlıklar neticesinde 500 bin liraya el sıkıştıklarını dile getirdi.

Bozdoğan, kalan az sayıdaki hayvanı da satarak memleketlerine dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! Özgür Özel ile bayramlaşacak mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi