Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzinin değişim çalışmaları nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikametinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

