Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzinin değişim çalışmaları nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikametinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.