Haberler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 10 taşınmazı satacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 10 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Şile, Konya'nın Meram ve Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçelerinde birer, Nevşehir'in Merkez, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde ikişer taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu 7 ildeki 10 taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon 250 bin lira ila 30 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Ankara, İstanbul ve Konya'daki taşınmazlar için 24 Şubat, Nevşehir ve Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 25 Şubat, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için 26 Şubat'a kadar teklif vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alınarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü