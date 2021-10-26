Zincir marketler için hesap günü! Rekabet Kurumu yarın savunmalarını alacak

Gıdada ki hayat pahalılığı sonrası zincir marketler hedef haline gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla denetimler sıklaştırılmıştı. 81 ilde ekipler etiketleri incelemeye almıştı. Zincir marketler için hesap günü geldi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, marketler yarın sözlü savunma yapacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'da yapılacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlara ilişkin, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" demişti.

Ticaret Bakanlığı ise bu gelişmenin ardından 5 büyük zincir markete soruşturma açıldığını duyurmuştu.

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