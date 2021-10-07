Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Ekonomi
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

TÜRKİYE'nin sondaj gemilerinden 'Yavuz', Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerine katılmak için Zonguldak'a ulaştı.

ZONGULDAK (DHA) - TÜRKİYE'nin sondaj gemilerinden 'Yavuz', Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerine katılmak için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Yavuz', ardından Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.

Yavuz sondaj gemisi, 15 Ağustos'ta yanaştığı İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı. 'Yavuz', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı ve sondaj ekipmanının montajı için liman girişinde demirledi. 'Yavuz' çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ve Kanuni gemilerinin yanına giderek Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine kayıtlı 'Yavuz' sondaj gemisinin, Türkali-5 kuyusunda sondaja devam eden Fatih'in yanında çalışmalara katılması bekleniyor.


Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Aleyna Tilki Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:31:11. #1.17#