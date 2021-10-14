Yalova'da cennet hurması bahçelerinde hasat başladı

TRABZON (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.

İlçedeki arazilerde günde 5 ton civarında hurma toplayan işçiler, meyveyi boyutlarına göre ayırarak paketliyor.

Hurma üreticisi Kamil Çolak, AA muhabirine, cennet hurmasının bu yıl kilogram başına manav ve market fiyatının 10 ila 15 lira olacağını söyledi.

Bahçelerden toplanan hurmaların depolarda paketlendiğini belirten Çolak, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtım oluyor. Bahçemizde kadın işçilerimiz çalışarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Bu yıl bahçemizde yaklaşık 150 ton hurma hasadı olacak." dedi.

İşçilerden Şükran Yıldırım ise merdivenle hurma topladıklarını dile getirerek, bu meyveden sonra kivi hasadında çalışacaklarını ifade etti.