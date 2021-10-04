ULUSKON'dan Bolu ziyareti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ULUSKON'dan Bolu ziyareti

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Bolu'da ziyaretlerde bulundu.

BOLU (DHA) - ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Bolu'da ziyaretlerde bulundu.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile kentteki bazı firmaları ziyaret etti.

BOLU ŞUBESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Nezaket Emine Atasoy, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaretinde, Bolu'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. ULUSKON'un Bolu Şubesi'ni açmak için çalışmalara başladıklarını belirten Atasoy, "ULUSKON, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde teşkilatlanması olan ekonomik bir sivil toplum kuruluşudur. Bolu'da bu anlamda iş dünyası olarak bir yönetim oluşturmak istiyoruz. Burada iş dünyasında faaliyet gösteren, ticaret hayatında olan Bolu iş adamlarımız ve iş kadınlarımızla görüşmeler yapıp, seçim yapacağız. Ülkesini, milletini seven insanlarla çalışmak istiyoruz. Kadınları cesaretlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş ile gerçekleştirilen toplantıda ise, ULUSKON ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında ihracat başta olmak üzere iş birliği kararı alındı. Genel Başkan Atasoy, diğer ziyaretlerinde kentteki kurumların yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu.


- Bolu
ULUSKON'dan Bolu ziyareti

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

ULUSKON'dan Bolu ziyareti

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

 Kilosu 60 bin liradan satılan 'mucize bitki' safran çiçek açtı

Kilosu 60 bin liradan satılan "mucize bitki" safran çiçek açtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Seren Serengil Şafak Sezer
Spor Alex Teixeira Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ULUSKON'dan Bolu ziyareti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:40:16. #1.11#