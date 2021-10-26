Tütün kooperatifi kurulması için ilk adım atıldı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Yeni tütün yasasına uyum sağlanması konusunda Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde tütün üreticileri ile toplantı düzenlenip, kooperatif kurulması için ilk adım atıldı.

Bölgede tütün üretim merkezi olarak bilinen Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesi'nde tütün kooperatifi kurulması hakkında mahalle sakinleri ile bir araya gelinerek bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve mahalle sakinlerinin katılımları ile yapılan toplantıda, bölgenin önemli gelir kaynağı olan tütün yetiştiriciliği ile ilgili kooperatif kurulması konusunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, kooperatif kurulması hakkında bilgiler verilerek, vatandaşların soru ve görüşleri alındı.

Yeni tütün yasasına uyum sağlanması için tütün üreticileri ile düzenlenen toplantıda kooperatif kurulması konusunda adım atılması kararlaştırıldı. - MALATYA