Turkuvaz Medya'dan Avrupa'nın en büyük kitabevine ziyaret - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkuvaz Medya'dan Avrupa'nın en büyük kitabevine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Turkuvaz Medya'dan Avrupa'nın en büyük kitabevine ziyaret

Turkuvaz medya temsilcilerinden oluşan basın heyeti, Bursa programları kapsamında BKMKİTAP İstanbul Yolu şubesini ziyaret edip incelemelerde bulundular.

İSTANBUL (İHA) - Turkuvaz medya temsilcilerinden oluşan basın heyeti, Bursa programları kapsamında BKMKİTAP İstanbul Yolu şubesini ziyaret edip incelemelerde bulundular.

Bursa Büyükşehir Belediye'nin organize ettiği Bursa programı kapsamında Bursa'nın tarihi mekanlarını gezen Turkuvaz medya yöneticileri, köşe yazarları ve programcıları, Avrupa'nın en büyük kitabevini de ziyaret etti.

Heyette Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Sabah Gazetesi Genel Müdürü Sedat Acet, Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Sabah Gazetesi yazarları Ekrem Kızıltaş, Levent Tüzemen, Mevlüt Tezel, Osman Altınışık, İsa Tatlıcan yer aldı.

BKMKİTAP İstanbul Yolu şube gezisi kapsamında heyete bilgilendirmelerde bulunan BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, mağaza alanları, ürün çeşitliliği, kafe konsepti, sosyal alan kullanımları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bkmkitap.com e-ticaret operasyon merkezinde birebir incelemelerde otomasyona dayalı lojistik yönetimi, ERP destekli stok yönetimi ve bir sanayi kuruluşunu andıran fiziksel yapı heyetin dikkatini çektiği konular oldu. İstanbul'a da böyle bir kitabevinin yakışacağını ifade eden heyettekiler Bursa'da artık ikinci evimiz BKMKİTAP diyerek ziyareti noktaladılar. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi

 İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü kendini bu sözlerle savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar

İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü kendini bu sözlerle savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar

 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenler bir notla karşılaştı! Şimdi de dolar dolandırıcılığı hortladı

Sabah para çekmek için ATM'ye gidenler bir notla karşılaştı! Şimdi de dolar dolandırıcılığı hortladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title