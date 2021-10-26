Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Zincir marketlerden birinde çekilen videoda, şarküteri reyonunda bulunan peynir, zeytin ve salam ürünlerinin arasında bir kedinin gezdiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Haberi Kaydet

Türkiye'de hizmet veren zincir marketlere yönelik şikayetler bir türlü bitmek bilmiyor. Denetimlerin sıklaştırıldığı marketlerde yüksek fiyatlarla mücadele sürerken, bir yandan yeni şikayetler gündeme geliyor.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Son olarak bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekti. 5 büyük zincir marketten birinde, şarküteri reyonunda gezen kedi, hijyen kurallarına uyulmadığı için rahatsız etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Videoda kedinin; peynir, zeytin ve salam ürünlerinin bulunduğu dolapta aleni bir şekilde gezmesi kullanıcıları da ikiye böldü. Kimi vatandaşlar kediden sıkıntı olmadığını söylese büyük çoğunluk görüntülere tepki gösterdi.

İşte söz konusu videoya ilişkin kullanıcı yorumları:

Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu

Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

 ABD'de tedarik krizi! Boş kalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla kaplıyorlar

ABD'de tedarik krizi! Boş kalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla kaplıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title