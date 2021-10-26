Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu

Türkiye'de hizmet veren zincir marketlere yönelik şikayetler bir türlü bitmek bilmiyor. Denetimlerin sıklaştırıldığı marketlerde yüksek fiyatlarla mücadele sürerken, bir yandan yeni şikayetler gündeme geliyor.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Son olarak bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekti. 5 büyük zincir marketten birinde, şarküteri reyonunda gezen kedi, hijyen kurallarına uyulmadığı için rahatsız etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Videoda kedinin; peynir, zeytin ve salam ürünlerinin bulunduğu dolapta aleni bir şekilde gezmesi kullanıcıları da ikiye böldü. Kimi vatandaşlar kediden sıkıntı olmadığını söylese büyük çoğunluk görüntülere tepki gösterdi.

İşte söz konusu videoya ilişkin kullanıcı yorumları:

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