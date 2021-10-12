Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet yeni F-16 Blok 70 alımının ve 80 adet F-16 modernizasyonunun maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu öğrenildi. Türk diplomatik kaynakları, ABD basınına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın F-16 satışına ve modernizasyonuna sıcak baktığını ancak onay alınması gereken Kongre'de sıkıntı yaşanabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde; Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için Abd'ye talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Amerikan Bloomberg ve İngiliz Middle East Eye'a (MEE) konuşan Türk yetkililer ise, olası F-16 alımı ve modernizasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Türk diplomatik kaynakları, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 adet F-16 modernizasyon kitinin toplam maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğunu söyledi.

Türk yetkililere göre Biden yönetimi; F-16 savaş uçaklarının satışını destekliyor. Ancak Kongre'den onay konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtiyor.

Kaynaklar; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuyu, Roma'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde tartışacağını aktardı. Olası ters bir kararın hem Türkiye'yi hem de NATO'nun güney kanadını riske atacağını söyleyen Türk kaynaklar; "ABD'li yetkililer bize F-16'nın modernizasyonunun ulaşılmaz bir şey olduğunu asla söylemediler. Washington'ın Türk ve Yunan dengesine de dikkat edeceğine inanıyoruz" dedi.

Türk yetkililer, ABD Kongre'sinin satışı bloke etmesi durumunda; Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin daha da istikrarsız hale geleceğini kaydetti.

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu ortaya çıktı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağı var. Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor. 80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50 ve Block 50+ konfigürasyonlu F-16'ları kapsadığı belirtildi.

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı - Haberler Ekonomi
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