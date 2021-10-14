Türk-İş Başkanı'ndan 2022 asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış: 45 yıla bedel olacak - Haberler Ekonomi
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Türk-İş Başkanı'ndan 2022 asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış: 45 yıla bedel olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Merakla beklenen zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi.

Atalay, TİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan 2022 asgari ücretiyle ilgili açıklama: 45 yıla bedel bir yıl olacakTürk-İş Başkanı Ergün Atalay.

"45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, "işçinin yüzünü güldürecek" bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde "Batarız" denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, "Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz." diye konuştu.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

Türk-İş Başkanı'ndan 2022 asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış: 45 yıla bedel olacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (12)
Can Ateş:özellikle kıdem yüzde artışı getirmeli örn a.ücret 3000 tl ise 3 yıllık elemana %5 5 yıllık elemana  8 yıllık elemana  11 yıllık elemana % verilmesi
Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
Can Ateş:öncelikle asgari ücret kademe kademe olmalı çaycı temizlikçi gibi eğitim ve deneyim gerektirmeyen meslek grupları için farklı deneyim eğitim gerektiren meslek grupları için farklı usta ve usta başına farklı 5 yıllık işçiye ayrı 10 , 15, 20 yıllık işçiye ayrı ayrı olmalı
Cevap Yaz 6 26 Yayından Kaldır
kadir bedir :Bu sendika başkanları hep yüksekten uçuyor, toplantıdan önce şöyle isteriz böyle yaparız, alırız, almazsak oturmayız, oturmazsak kalkmayız felan filan inter milan.. sonra anlaşma yok hakem heyetine gidiyor iş sonra devlet yüzde 15-20 arası diyecek oturacaklar ağızları sus pus,, sonra bir bakmışsın bir sonraki milletvekili seçiminde bu sendika başkanları bilmem nerenin milletvekili olmuş.. o sorumlu olduğu sözde arkasında durduğu işçisini de böylece arkasında bırakmış oldu.. yine aynı senaryolar.
Cevap Yaz 3 57 Yayından Kaldır
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