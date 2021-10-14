Türk-İş Başkanı'ndan 2022 asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış: 45 yıla bedel olacak

2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi.

GÖRÜŞMELERE YÖNELİK KRİTİK MESAJ

Atalay, TİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay.

"İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR ANLAŞMA"

"45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, "işçinin yüzünü güldürecek" bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

"ALIN BU PARAYI SİZ GEÇİNİN, NASIL GEÇİNECEKSİNİZ?"

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde "Batarız" denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, "Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz." diye konuştu.

BU YIL NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

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