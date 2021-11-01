Tiryakilere kötü haber! Biraya zam geldi

Ekim ayında sigaraya zam gelen zammın ardından bu kez de biraya zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni fiyatları sosyal medya hesabından paylaştı. Aybaş "Zam. Efes ithal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" diyerek listeyi yayınladı.

EN UCUZ VE EN PAHALI BİRA NE KADAR?

Zam gelen markaların Türkiye'de satılan en ucuz 33'lük birası 15 TL, en pahalı 33'lük birası 31 lira olacak. Söz konusu markaların en ucuz 50'lik birası ise 17 TL'den satılacak.

DOĞAL GAZA DA ZAM GELDİ

Öte yandan doğal gaza da bugün itibarıyla zam geldi. Doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğal gaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğal gazda ise fiyat değişmedi.

OTO GAZA DA ZAM BEKLENİYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza da 48 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6.62 liradan, Ankara'da 6.55'e, İzmir'de ise 6.51'den satılacak.

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