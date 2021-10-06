Tiryakilere kötü haber! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte yeni fiyatlar

Sigara tiryakileri bu haftaya zamla başlamıştı. Pazartesi günü P. M. grubuna ait sigaralara 1 lira zam gelmiş ve fiyat artışı hemen etiketlere yansımıştı. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

DÜN DE BAŞKA BİR GRUBA ZAM GELDİ

Dün de JT. grubuna ait sigaralara zam geldi. Grubun 2 sigarasına 2 lira zam gelirken, diğer sigaralar ise 1 lira zamlandı. 16 TL olan iki farklı sigaranın paketi 18 TL'ye çıktı. 14.50 lira olan sigaralar 15.50 lira, 15 lira olan sigaralar 16, 16 lira olan sigaralar ise 17 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 18 lira olurken, en ucuz sigara 15.50 lira oldu.

BUGÜN BİR ZAM DAHA GELDİ

Bugün ise BA. grubu sigaralarına zam geldi. 1 lira ile 1,5 lira olarak paketlere yansıtılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 TL, en pahalı sigara da 19.50 TL oldu.

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