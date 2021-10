Tarsus Belediyesi, çiftçilere 500 bin adet karnabahar, brokoli ve marul fidesi dağıttı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesinin, yerli ve milli tohumlara yönelik başlattığı proje kapsamında ekime hazır hale getirilen 500 bin adet karnabahar, brokoli ve marul fidesi, belediye tesislerinde düzenlenen etkinlik ile çiftçilere dağıtıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ata mirası yerli ve milli tohumlarla ilgili projesi giderek büyüyor. Proje kapsamında tohum takası ile elde edilen yerli tohumlar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce kurulan seralarda ıslah edilip fideye dönüştürülüyor. Yetiştirilen fidelerin bölgede ekimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçiler ile sürekli temas halinde olan Tarsus Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü mühendisleri tarafından ekime hazır hale getirilen fideleri çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıyor.

Projenin başlamasından bu yana belediyenin tohum bankasında muhafaza edilip, yine belediye yerleşkesinde kurulan seralarda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve personel tarafından yetiştirilen milyonlarca fide, daha önce ekilmek üzere çiftçilere ve halka ücretsiz dağıtılmıştı. Ekimleri yapılıp hasat döneminde tohuma ayrılan ürünler, proje kapsamında yeniden fideye dönüştürüldü.

Çiftçilere 500 bin fide dağıtıldı

Ekime hazır hale getirilen 500 bin adet karnabahar, brokoli ve marul fideleri belediye tesislerinde düzenlenen etkinlik ile çiftçilere dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan; "Çiftçilerimizi önemsiyoruz ama gençlerimizi daha çok önemsiyoruz. Gençlerimizin ve kadınlarımızın köylere gidip tarım yapmasını ve belediye olarak da bizlerin buna katkıda bulunması gerektiğini her gittiğim yerde ısrarla anlattım. Bizler ısrarla göreve geldiğimizden bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün köylerde tarım, tarımda çiftçilerimizin değerlerini, köylülerimizin değerini ön plana çıkartan bütün eylem planlarını ortaya koyduk" dedi.

Bu anlamda daha fazlasını yapacaklarını vurgulayan Başkan Bozdoğan, çiftçilerin ürünlerinin değerinin artması ve katma değer olması için her şeyi yapacaklarını söyledi. Çiftçilere seslenen Bozdoğan, "Bizim çiftçilerimiz gerçek milliyetçiliği ata tohumunda bulur. Gerçek milliyetçilik burada, ata tohumu burada. 1946'dan, 1950-60'lı yıllardan devam eden ata tohumu elimizde. Bizim ata tohumumuzla yetişen her türlü sebze ve meyve hormonsuz. Biyodinamik tarım ya da zehirsiz mutfaklar oluşturacak, bu emeği verecek olan sizlersiniz. Sizlerin her zaman tarım yaparken yanınızdayım" diye konuştu.

Belediyenin, tarımla ilgili bütün sorunlarında çiftçilerin yanında olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Sizler bu fideleri yetiştirin, gerekirse belediye olarak biz alalım, bunları Halk Marketlerimizde, Yeryüzü Pazarımızda gönül rahatlığı ile halkımıza uygun fiyata satalım. Hatta İstanbul, İzmir, Ankara, Rusya, yurt dışına gönderelim ve bir gelir elde etmenize vesile olalım" ifadelerini kullandı.

Belediyenin fideleri ile yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği tohumları yeniden belediyeye hibe etti

Bozdoğan, konuşmasının ardından belediyenin daha önce dağıttığı yerli kıvırcık marul fidelerini ekip yetiştirdikten sonra elde ettiği 100 dönümlük tarlaya ekilebilecek miktarda kıvırcık marul tohumlarını yeniden belediyeye hibe eden çiftçi Süleyman Taş'a teşekkür etti. Bozdoğan, "İşte bizim amacımız tam da bu, ekelim, çoğaltalım ve takas yolu ile başka alanlara ekilmesini sağlayalım. Bu şekilde el birliği ile zehirsiz mutfakları oluşturalım" dedi. - MERSİN