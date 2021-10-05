Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek - Haberler Ekonomi
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Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışları sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayılarının hızla artırılması talimatını vermişti. Süreç devam ederken Tarım Kredi Kooperatifleri fahiş fiyatlara karşı yeni bir format hazırladı. Buna göre, mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek. Ayrıca online sipariş seçenekleriyle hızlı teslimat yapılacak. Böylece vatandaş uygun gıdaya daha kolay ulaşabilecek ve fahiş fiyatların önüne geçilecek

Koronavirüs salgını sonrası zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken yeni bir adım atılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi yeni kararla birlikte küçük marketlere bayilik verecek. 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' ile hemen teslim ve sipariş seçenekleriyle online satış yapılacak.

Bu kararın piyasada emsal oluşturabileceğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Satış noktaları çoğaldıkça bu marketlerin piyasaya olan etkisi artar. Zincir marketlerin piyasadaki etkisi kırmak biraz zaman alabilir. Bu noktada Bakanlığın belirli ürünlerde dijital takip sistemine geçmesi önemlidir. Halden markete kadar, ne miktarda hangi fiyattan alındığı sistemde görülecektir. Böylece kimse kafasına göre fiyat artışı yapamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Market ve bakkallara ürün tedariğinin sağlanması halinde fiyat istikrarının sağlanacağını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bakkallara ürün tedariğinin sağlanması fiyat birliğinin sağlanması açısından iyi olur. Eğer ürünlerin tamamı yeteri kadar bulunursa, o zaman faydası ortaya çıkar. Fiyat istikrarının sağlanamamasının ana sebebi piyasada aktörün az oluşu. Bireysel işletmeler çoğaldıkça rekabet oluşur. Market açmayıp böyle tedarik olursa daha sağlıklı olur. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerden dolayı marketler tarafından yapılan zamlar durdu." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York'taki Türkevi'nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, "Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir." dedi.

Fahiş fiyat konusuyla ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." (Milliyet)

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek - Haberler Ekonomi
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