Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar 9,22 ile rekor tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası perşembe gece yarısı Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Bu gelişme sonrası yükselişini hızlandıran Dolar, rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, tarihi zirvesini 9,22'ye taşıdı.

DOLAR REKOR SEVİYEDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar saat 09.50 itibarıyla rekor seviyesi olan 9,22'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,71'den, sterlin ise 12,63'ten işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 531 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 871 liradan, 3.549 liradan satılıyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

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