Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.666 puanda dengelendi.

Bugünden itibaren en yakın vade olarak işlem görecek olan aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.666,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.666,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.663,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle bugün işlemler pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini anımsatarak, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların dikkati çektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.675 puanın direnç, 1.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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