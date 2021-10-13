Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Eylülde Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise İranlılar oldu. İranlılar bu dönemde bin 323 konut satın aldı. İranlıları ise 990 konut ile Iraklılar takip etti. Ruslar ise 540 konut aldı.

Türkiye genelinde Konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (3)
Hikmet KUĞU:1 senede fiyatlar yüzde yüz artı bu ülkede yaşayan bir insan marsta bile yaşar.
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Uğur Sezgin:Batan geminin malları gel vatandaş gel toprak satış kanununu 2912 yılında kaldırdır dönüm dönüm alın gari yetişin son fırsat katar kendi ülkesinin 7 katı almış sizde alın kacırmayın
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Emrah Tosunoglu:Memleketi istila ettiler parayı basan bi ev alıp vatandaşlık alıyor yazık 3 kuruş para için güzel ülkemizi ne oldugu belirsiz insanlarla doldurdular yazık
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Haber: Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı - Haberler Ekonomi
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