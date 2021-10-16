Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracata dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıldığını belirten Muş, dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan ekonomiye dair önemli bir gelişmeyi duyurdu. Muş, dün bir gün içinde önemli bir ihracat rakamına ulaşıldığını vurguladı.

EKONOMİYE BİR GÜNDE 1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Twitter'dan yaptığı paylaşımla bir günde 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Muş, 1974'te bu rakamın bir yıl içinde yakalandığını belirtti.

Bakan Muş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

İşte o paylaşım:

Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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