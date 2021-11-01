Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Son zam LPG oto gaza geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 49 kuruş arttı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) LPG oto gazın litre fiyatına 49 zam geldiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

LPG OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

49 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 6.14 liradan satılan oto gazın fiyatı 6.63'ye yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.17'den 6.66'ya, İzmir'de ise 6.03'ten 6.52'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak

Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
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Yorumlar (7)
Emrah Tosunoglu:Nedemiş büyük halk ozanı... neşet Ertaş... Kendim ettim kendim buldum gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah....
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ferfer :bunlara bişey olmaz hepsinin kapısında araba cebinde telefon var ucuz bile bu fiyatlar ucuzluk cenneti güzel ülkem:))
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oguz :VER ZAMMI VEERRRRRRR BU NE Kİ VERRR COSKUYU ZAMLARRRRRR
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