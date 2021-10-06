Sabancı Holding, Philip Morris Türkiye'deki hisselerin devir sürecini başlattı - Haberler Ekonomi
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Sabancı Holding, Philip Morris Türkiye'deki hisselerin devir sürecini başlattı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Sabancı Holding, Philip Morris Türkiye'deki hisselerin devir sürecini başlattı

Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ'de sahip olduğu hisselerin tamamını, şirketlerin çoğunluk hissedarı Philip Morris International ve iştiraklerine devretmeyi planlıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Philip Morris International (PMI), bu şirketlerin yüzde 75'ini, 1990'lı yılların başındaki kuruluşlarından bu yana iştirakleri aracılığıyla elinde bulunduruyor.

PMI, REKABET KURULU'NA BAŞVURDU

PMI, Sabancı Holding'in PHILSA ve PMSA'daki hisselerinin tamamını (yüzde 25) alma planıyla bugün Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu.

DEVİR 2021 SONUNDA GERÇEKLEŞECEK

Planlanan 2 milyar 887 milyon TL tutarındaki hisse devir bedeli kapanış tarihinde ve 2021 mali yılının sona ermesini takiben önceden belirlenmiş bir takım düzeltmelere tabi tutulacak. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili onay ve izinlerin alınması koşuluyla Sabancı Holding ve PMI'ın iştiraki arasında bağlayıcı pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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