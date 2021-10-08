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Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

Son dakika haberler: Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında akademik, bilimsel ve eğitim alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında akademik, bilimsel ve eğitim alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (Türkşeker) arasında akademik, bilimsel ve eğitim iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı. Türkşeker Genel Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cevriye Gencer, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Uğur Gökmen ve Doç. Dr. Gürkan İçöz'ün yanı sıra Türkşeker Genel Müdür Yardımcıları Şahin Arat, Ayhan Tanrıverdi, Tarımsal Tesisler Daire Başkanı Dr. Erkan İçöz ve davetliler katıldı. Törende lisansüstü eğitim iş birliği protokolünün farklı alanlarda da geliştirilerek devam edeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi'nin Türkşeker gibi 95 yıllık bir kurum olduğunu, bu iki köklü kurumun iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkşeker Genel Müdürü Alkan ise Yıldız'ın şahsında Gazi Üniversitesi yöneticilerine bu işbirliğine olan katkılarından ve Türkşeker çalışanlarına sundukları fırsattan dolayı teşekkür ederek, "Başarı ulaşılan nihai bir sonuç değil iyi yönetilen süreçler bütünüdür. Türkşeker yeniliğe açık, istişare kültürü gelişmiş bir kurumdur" dedi.

İmzalanan işbirliği protokolü Türkşeker personelinin Türkşeker tarafından belirlenen ve onaylanan konularda lisansüstü öğrenim ve araştırma yapmasına yönelik olarak üniversitede yürütülen tezli yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora ve doktora sonrası etkinlikleri kapsıyor. - ANKARA

Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi ile Türkşeker'den bilimsel ve eğitim alanında iş birliği

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