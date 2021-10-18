Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur yeni haftaya da rekorla başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur yeni haftaya da rekorla başladı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay gittiği sürpriz faiz indirimi ve Merkez'deki görev değişiklikleri doların yükselişini hızlandırdı. Yeni haftaya da rekorla başlayan kur, 9,29 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Faiz indirimi ve Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkilinin görevden alınmasıyla yükselişini hızlandıran Dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Türk lirası, dolar karşısında ay başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Cuma gecesi 9,27 seviyelerini gören dolar, yeni haftaya da rekorla başladı. Kur 9,29 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar saat 09.40 itibarıyla 9,29'den işlem görüyor.

EURO, STERLİN VE GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro 10,74'ten, sterlin ise 12,75'ten alıcı buluyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 526 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 864 liradan, cumhuriyet altını da 3.519 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.765 dolar seviyesinde.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Merkez Bankası, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez'in kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euroalış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur yeni haftaya da rekorla başladı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir

Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir

 Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı

Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Erkan Magdenli :hani uçacaktık
Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
normal insan:aamaaaan isterse 10 olsun,sanki maaşımızı dolarla alıyoruz.
Cevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy
Spor Ali Şansalan Lewis Hamilton Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur yeni haftaya da rekorla başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:25:10. #1.11#