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Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Pazartesi günü 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş olmak üzere iki seferde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatına bu defa indirim geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı

Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşın belini bükerken bu defa sevindiren bir haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Son Dakika: Benzine bu gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim yapıldı

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

 Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi

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