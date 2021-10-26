Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 44 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 28 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

28 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 8,64'e çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,73'e yükselecek.

LPG OTO GAZ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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