Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 750 lira, en yüksek ise 501 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 498 bin 850 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 286 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 143 milyon 110 bin 471,68 lira, işlem miktarı ise 286,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 280 bin 464,74 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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