Sektörün liderleri 3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde buluştu! Gıdadaki en önemli iki sorunu masaya yatırdılar

Küresel iklim krizinin de etkisiyle dünya genelinde tarımsal üretimde ciddi düşüşler meydana geldi. Ayrıca gıda ürünleri de tehlike altına girdi. Gıda sektörünün devleri, dünya açısından önemli bir sorun olan "gıda güvenliği" ve "gıda fiyatları" başta olmak üzere birçok sorunu masaya yatırmak adına 3. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi.

GIDA FİYATLARI VE GIDA GÜVENLİĞİNİ KONUŞTULAR

Lob'ın International Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Gıda güvenliği zamanımızın en büyük sorunudur. Çözüm önerilerini paylaşmak üzere 3.Uluslarararası Gıda Kalite Zirvesini gerçekleştirdik. Gıda sektörünün temsilcileri gıda zirvesine büyük ilgi gösterdi. Gıda fiyatlarını makul seviyelerde bulundurmak için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birlikte hareket etmenin gerekliğini vurguladı. European Business Club Association Vice President Reinhard Paul; insanın sağlıklı beslenmesi insan haklarının başında yer almaktadır. Avrupa birliği ithalat ve ihracata ait prosedürleri belirlerken bu hassasiyeti hep ön planda tutmaktadır. Belirlenen standartlara uygun üretilmeyen malları satın almadığı gibi satmamaktadır. Avrupa birliğinin bu konudaki hassasiyeti meydandadır dedi. Türkiye'den Avrupa birliği ülkelerine gıda ürünleri ihraç edilmesi istendiğinde belirlenen kurallara uymalıdır" dedi.

ZENGİN KONUŞMACI KADROSU

Lobin International, gıda sorunlarını uluslararası boyutuyla tartışmak için dünyanın önde gelen gıda üreticilerini, dağıtım ağlarını, satış noktalarını bir araya getirmiş oldu.

Etkinlikte konuşmacı olarak şu isimler yer aldı: TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, EBCA Vice President Reinhard Paul, Alfa Investment UK Dr. Necip Uludağ , İTO Meclis Üyesi Ali Tatlıdil, Onur Market YKB Cemal Özen, Beypazarı Doğal Maden Suları YKB Niyazi Ercan, Diplomatlar birliği Başkanı Ferhat Bozçelik, Fide gıda YKÜ Murad Konakçı, Kaanlar Peynircilik YKB Abdurrahman Kaan, MADO International YKÜ Serhat Yüce, Polonez Gıda YKÜ Boran Uzun, Başyazıcı ET YKB Murat Başyazıcıoğlu.

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