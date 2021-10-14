Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı - Haberler Ekonomi
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Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar'a yapılan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar'a yapılan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin startını verdiği ilk projelerden biri olan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Hızlı bir şekilde bitirilmesi için hummalı bir çalışmanın yapıldığı proje bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şekerpınar Mahalle Danışma Meclisimizde vatandaşlarımızın bizden iki önemli talebi olmuştu. Birincisi Sağlık Ocağı, ikincisi ise Bilgi Evi. Bunlar bizim seçim beyannamemizde olmayan yatırımlardı. Ancak vatandaşımızın yoğun bir şekilde bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalmadık. Bu haklı talep için biz de derhal işe koyulduk. Kaba inşaatı tamamladık. 4 katlı yapılan projemizde sağlık ocağının yanında, çocuk kulübü, bilgi evi, spor salonu kütüphane, bilgisayar odası ve çok amaçlı etkinlik salonu olacak. Haziran ayında temelini attığımız projemizin kaba inşaatını bitirdik. İnce işçiliğini hızla tamamlayarak kısa bir süre içinde hizmete açacağız" dedi. - KOCAELİ

Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı

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Haber: Şekerpınar Bilgi Evi ve ASM'nin kaba inşaatı tamamlandı - Haberler Ekonomi
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