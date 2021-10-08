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Samsat'ta nar üretimi arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsat'ta nar üretimi arttı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama sisteminin düzelmesiyle nar üretiminde artış gözlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama sisteminin düzelmesiyle nar üretiminde artış gözlendi.

Samsat ilçesinde sulama sistemi ile birlikte nar ekilişlerinde yüzde yüzlük bir artış olduğu belirtildi.

Bu yıl Samsat ilçesinde 25 bin 100 dekarlık arazinin sulandığını açıklayan Çamgazi Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şen, 2 bin dekar olan nar ekilişinin 5 bin dekara çıktığını ifade etti.

Şen, "2017 yılında Samsat'taki sulama tesislerinin işletilmesi işinin Çamgazi Sulama Birliğine devredilmesi sonucunda, sulanabilir 28 bin 600 dekarlık sulama alanının 25 bin 100 dekarlık kısmında sulu tarım yapılıyor. 2021 yılı sulama sezonunda Samsat ilçesinde 950 dekar Pamuk, 17 bin 383 dekar tütün, 5 bin 407 dekar meyve bahçesi, bin 119 dekar mısır, 63 dekar bostan, 130 dekar ayçiçeği, ve 48 dekar Ayçiçeği olmak üzere toplam 25 bin 100 dekar arazi sulandı. Samsat Pompa İstasyonunun Çamgazi Sulama Birliği bünyesine alınması ile birlikte kesintisiz olarak sulama yaptık. Çalışmalarımız ile birlikte başta nar olmak üzere meyveciliğin yaygınlaştığını görmekten dolayı mutluyuz. Bu yıl sulama sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl yine kesintisiz bir şekilde kanallara su vererek Samsatlı çiftçilerimize daha iyi hizmet etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta nar üretimi arttı

Samsat'ta nar üretimi arttı

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