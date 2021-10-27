Rus vekilden ilginç SİHA itirafı: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler

Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 Siha'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı. Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

"BİZİ SİHA'LARIN TÜFEKLE VURULABİLECEĞİNE İNANDIRDILAR"

Yeni Şafak'ın haberine göre bu gelişmeyi değerlendiren Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev ise ilginç sözler sarf etti. Medvedev "Bizi, bu SİHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran uzmanların fikrini merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

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