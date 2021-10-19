Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı nedeniyle 350 kişiyi işten çıkaracak

Renault'nun Slovenya birimi Revoz, tedarik sıkıntısı nedeniyle işçi çıkartacak. Firma yıl sonuna kadar 350 kişinin işine son verecek. Şirketten yapılan açıklamada, "Üretim günde 650 otomobilden 490 otomobile düşürülecek" diye belirtildi.

ÇİP KRİZİ VE KORONAVİRÜS PİYASAYI ETKİLEDİ

Açıklamada, "Otomobil endüstrisindeki belirsiz şartlar, esas olarak yarı iletken sıkıntısı ve bunun yanı sıra Kovid-19 sağlık kriziyle ilişkili veya endüstriyel parça ve ham madde pazarlarında ortaya çıkmakta olan diğer sıkıntıların bir sonucu." denildi.

ŞİRKETİN 2.400 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Revoz, Slovenya'nın en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Şirket halen 2.400 çalışana sahip. Twingo, Clio ve Smart gibi Renault'nun elektrikli ve benzinli modellerini üreten Revoz, 2020'de 140.000 adet olan otomobil üretiminin bu yıl 105.000 adete düşmesini bekliyor