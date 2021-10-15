Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerdeki sorunların çözümü için hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı - Haberler Ekonomi
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Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerdeki sorunların çözümü için hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sorunların çözümü adına hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı'yla paylaştı. Problemin çözümü için taksi plakalarının elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini vurgulayan Özgenç, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini savundu.

İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sorunlar sürerken, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ticari Taksicilik Hizmetleri Kanun Taslağı hazırladı. Hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'yla paylaşan Özgenç, Haber türk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu.

Özgenç, taksi probleminin çözüme kavuşturulabilmesi için plakaların elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini şöyle anlattı:

"Taksi ruhsatı nasıl veriliyor? Plaka temelli ruhsatlandırma yapılıyor. Sonra bu plakalar elden ele geçebiliyor. Bir kişinin elinde çok sayıda taksi plakası toplanabiliyor. Bunun sonucu ne? Plakaları toplayan kişi, bu plakalarla kendisi taksicilik faaliyeti yürütebilir, şoför çalıştırabilir veya plakaları kiraya verebilir. Plaka sahibi plakayı kiraya verdi diyelim. Kiralayan kişi de şoför tuttu. Bu sistemle şoför, en az 3 aileyi geçindiriyor. Kendi ailesini, plakayı kiralayanı ve plaka sahibinin ailesini geçindiriyor. Plaka sahibi hiç emek harcamadan para kazanıyor. Mevcut sistem, plakaların belli kişilerin elinde toplanmasını doğuruyor. Direksiyon sallayan taksicinin emeklerinin karşılığında sadece kendisinin para kazandığı bir sistem kurulmalı. Plaka kiminse ruhsat onun olmalı. Kişiye verilmeli ruhsat. Ruhsatın elden ele para karşılığı intikal etmesinin önüne geçilmeli. Böylece korsan ve UBER denen yöntemlerle sisteme dahil olmak da önlenmiş olur.

Hazırladığım kanun taslağının mevcut kanun taslağından en önemli farkı istismara kapalı olması. Kişilerin emeğinin sömürülmesi önlenmeli. Plaka verilme aşamasından başlayıp, durakların işletilmesine kadar istismar önlenmeli. Bu kanun taslağı, taksicinin de kaliteli olmasını, araçların da nitelikli olmasını sağlıyor. Sadece taksicilerin ruhsatın üzerinde durmuyoruz, sistem denetlenebilir hale gelmeli.

Hazırladığım kanun taslağına göre; Duraklar da ilgili idareler tarafından işletilecek. Durakların mafyatik bir yöntemle işletilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Sistemi değiştirmediğiniz sürece istismarın önüne geçemezsiniz."

Prof. Özgenç, hazırladığı kanun taslağını ilgili makamlarla paylaştığını ve tasarının değerlendirildiğini söyledi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerdeki sorunların çözümü için hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Taner Yasar:Fazla sürmez 10-15 seneye bindiğimiz araçlarda şöförde olmayacak. Elektrikli araçlar seni istediğin yerden alıp istediğin yere bırakacak, buna göre bir çözüm getirilmeli. Devlet bu yeni taşıma sistemini Uber ve benzeri yabancı firmalara kaptırmaz diye ümit ediyorum...
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Haber: Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerdeki sorunların çözümü için hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı - Haberler Ekonomi
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