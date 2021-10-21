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Ödemiş'te 16. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Ekonomi
Ödemiş'te 16. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı

Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliğinin düzenlediği 16. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı.

BURSA (AA) - Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliğinin düzenlediği 16. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanındaki serginin açılışına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, çevre ilçelerden belediye başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek katılımcılardan bilgi aldı.

Sergi, 24 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ödemiş'te 16. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı

AA / Turgay Konuralp - Ekonomi Haberleri
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