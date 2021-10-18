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Mersin'deki Aksıfat Barajı'nın yapımı sürüyor

AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin'deki Aksıfat Barajı'nın yapımı sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'de sulama, içme suyu ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazinin sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'de sulama, içme suyu ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazinin sulanacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Aksıfat Barajı'ndaki fiziki gerçekleşmenin yüzde 83'e ulaştığını belirtti.

Barajdaki yapım çalışmaların devam ettiğini aktaran Yıldız, "Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak. Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hektometreküp içme suyu sağlanacaktır. Ayrıca 2,25 megawatt kurulu güce sahip santral ile yıllık 8,25 gigawatt saat enerji üretilecektir." ifadesini kullandı.

"Ülke ekonomisine yıllık 198 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir"

Yıldız, 83 metre gövde yüksekliğinde olacak Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusu ve topuk plağının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolusavak ve su alma yapısı ile önyüz beton çalışmaları kapsamında, şantiyemiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam etmektedir. Tüm çalışmaların tamamlanması ve barajın Mersinli vatandaşlarımıza bir an önce fayda sağlayabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Su depolama kapasitesi 60,62 milyon metreküp olan Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 8 bin 215 kişiye istihdam, 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 198 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."???????

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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