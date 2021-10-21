Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

15 DAKİKA BOYUNCA KAPALI KALDI

Faiz kararının ardından Kapalıçarşı'da döviz ekranları bir süre kapandı. Kapalıçarşı'dan bildiren Halk TV muhabiri Dilan Alp, "Tahtakale, Kapalıçarşı yangın yeri. Faiz kararının açıklanmasının hemen ardından tabelalarda Dolar 9.26'ydı. Bir anda tabelalar kapandı ve yaklaşık olarak 15 dakika boyunca tabelalar kapalıydı. Sonrasında dolar tabelalarda 9.48 oldu" dedi.

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