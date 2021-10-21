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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını 200 baz puan indirmesinin ardından Kapalıçarşı'da döviz ekranları karardı. Faiz kararıyla birlikte doların 9,26 olduğu tabelalar bir anda kararırken yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı kaldıktan sonra 9,48 ile yeniden aydınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

15 DAKİKA BOYUNCA KAPALI KALDI

Faiz kararının ardından Kapalıçarşı'da döviz ekranları bir süre kapandı. Kapalıçarşı'dan bildiren Halk TV muhabiri Dilan Alp, "Tahtakale, Kapalıçarşı yangın yeri. Faiz kararının açıklanmasının hemen ardından tabelalarda Dolar 9.26'ydı. Bir anda tabelalar kapandı ve yaklaşık olarak 15 dakika boyunca tabelalar kapalıydı. Sonrasında dolar tabelalarda 9.48 oldu" dedi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Meleyerek durmak yok yola devam
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Zeynep Tunç:3 MAYMUNA DEVAM AVRUPA BIZI KISKANIYOR
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