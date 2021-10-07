Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir

Türk ekonomisinde son dönemde başlayan "Enflasyon ve fahiş fiyat" tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından marketlerdeki denetimler de sıklaştırılırken, vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyon ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama geldi. Kavcıoğlu, enflasyonu artıran unsurların geçici olduğunu vurguladı.

"YAKIN DÖNEM EĞİLİMİNDE YAVAŞLAMA VAR"

Kavcıoğlu açıklamasında, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama var. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşun kredi ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Yılın geri kalanında da cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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