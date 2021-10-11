Limon ihracatında hedef 300 milyon dolar

Türkiye'den yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 184 milyon dolara ulaşan limon ihracatının, yıl sonunda 300 milyon dolara çıkması bekleniyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilen limondan geçen yıl 273 milyon 806 bin dolar elde edildi.

Bu yıl ise rekoltenin artması ihracata da yansıdı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 124 milyon 20 bin dolar olan limon ihracatı bu yılın 9 ayında yüzde 48'lik artışla 184 milyon 49 bin dolara çıktı.

Limon ihracatında ilk sırada 48 milyon 316 bin dolarla Rusya yer alırken, bu ülkeyi 43 milyon 650 bin dolarla Irak ve 18 milyon 516 bin dolarla Romanya takip etti.

Hedef 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 16 milyon dolara çıktığını söyledi.

Narenciye ürünlerinin hasadının hız kazanmasıyla ihracatın hızlanacağını belirten Uçak, narenciye ürünleri içinde limonun önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Uçak, erkenci limon çeşitleri hasadının Akdeniz Bölgesi'nde ağustosta başladığını, eylül ve ekimde de diğer çeşitlerin hasadının devam ettiğini kaydetti.

Bu yıl kalite ve verimin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde sevindirici olduğunu dile getiren Uçak, Ege'de ise rekoltenin geçen seneye göre daha düşük olduğunu bildirdi.

Paketleme tesislerinde limon mesaisinin hız kazandığına işaret eden Uçak, "Yıl sonunda limon ihracatında hedefimiz 300 milyon dolar." diye konuştu.

"Arjantin limonunu bekliyoruz"

Uçak, Türkiye'den limon ithal eden firmaların bu yıl yavaş davrandığına dikkati çekerek, "Önceden bize yaz aylarında ihracata ne zaman başlayacağımızı soran firmalar bu sene yeni yeni aramaya başladı. Bunu araştırdık. Arjantin limonlarının sezonunun uzamasından kaynaklı olduğunu öğrendik. Yurt dışında birçok firmanın elinde Arjantin limonu var şu an. Bunlar bitince bize dönecekler. Bu dönüşle artış daha da hızlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl limon ihracatına ön izin şartı getirildiğini anımsatan Uçak, bunun tüketiciyi korumak için yapıldığını, bu yıl ise böyle bir durumun henüz beklenmediğini söyledi.