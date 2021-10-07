'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak - Haberler Ekonomi
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'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Ekonomi

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nin, 6 ay sonra hizmete açılacağı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - ' Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

KÜTAHYA - Kütahya'da yeşil alan miktarının artırılması anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'ne yaptırılmakta olan Millet Bahçesi'nin, 6 ay sonra hizmete açılacağı bildirildi.

100 bin metrekare alana kurulacak olan 40 milyon TL bedelli Millet Bahçesi, 2022 Mart ayında tamamlanacak.

Hazine arazisi üzerine kurulmakta olan 100 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesi; içerisinde barındıracağı millet kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

Bin 66 metrekare alana sahip Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak millet bahçesinde, 8 bin 918 metrekare alana sahip 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Şantiye Şefi Soner Sırtkaya, Kütahya'ya Türkiye'nin en iddialı Millet Bahçesi'nin inşa edildiğini kaydetti.

Kütahya Milet Bahçesi inşaatı İHA tarafından havadan da görüntülendi.

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak

'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Kütahya Millet Bahçesi' 6 ay sonra hizmete açılacak - Haberler Ekonomi
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