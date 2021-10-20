Kuşadası Kongre Merkezi'nin yeni yönetimi belli oldu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ni işleten KOMER A.Ş'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Beş kişiden oluşan yeni yönetim kurulu listesine Kuşadası Belediyesi'nden CHP'li Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ile Volkan Alkış da seçildi. Görev dağılımının ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.

Kuşadası'nda temeli 2005 yılında atılan ve 120 milyon dolar harcanarak tamamlanan Efes Kongre Merkezi'ni işleten KOMER A.Ş'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen genel kurula KOMER A.Ş hissedarlarının temsilcileri katıldı. Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin son durumunun ele alınmasının ardından yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonunda yönetim kuruluna TUR-PRES'ten İlker Ünsever, Türkiye Seyehat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) Eda Yurtcan ve Deniz Köse, Kuşadası Belediyesi'nden CHP'li Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ile Volkan Alkış seçildi. Yeni yönetimin görev dağılımı ilerleyen günlerde yapılacak. Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en büyük kongre merkezlerinden olan Efes Kongre Merkezi, borçları nedeniyle 2018 yılından bu yana herhangi bir faaliyet göstermiyor. - AYDIN