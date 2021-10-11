Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşa seslendi: Zam fırtınası geliyor - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşa seslendi: Zam fırtınası geliyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşları uyardı. Önümüzün kış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek önümüzdeki aylarda gelebilecek zamlara vurgu yaptı.

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Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu" ifadelerini kullandı.

"BU VİDEOM BİR MÜCADELE ÇAĞRISIDIR"

Kılıçdaroğlu, "Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!" dedi.

Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşa seslendi: Zam fırtınası geliyor
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Haber: Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir video paylaşarak vatandaşa seslendi: Zam fırtınası geliyor - Haberler Ekonomi
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