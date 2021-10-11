Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

1945 yılından beri, belirli aralıklarla düzenlenen "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" bu yıl Atatürk Havalimanında düzenlendi.

1945 yılından beri, belirli aralıklarla düzenlenen "Ulaştırma ve Haber leşme Şurası" bu yıl Atatürk Havalimanında düzenlendi. 12.'si düzenlenen şura ve fuar etkinliğinde KARDEMİR standı büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu rayı ve tekerleği üreticisi konumunda olan KARDEMİR'den şura ile ilgili yapılan açıklamada "Lojistik, Mobilite ve Dijitaleşme" teması ile bir araya gelen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda ulusal ve uluslararası alanda firma ve misafirlerini standında ağırladı. T.C. Ulaştırma ve Haber leşme Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik süresince, özellikle raylı ulaşımlar sektöründen birçok kamu ve özel şirket ile temaslar kuruldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, şurada kurulan standa ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, T.C. Ulaştırma ve Haber leşme Bakanı n Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş şirketin raylı ulaşımlar alanındaki son çalışmaları ve çelik üretimi hakkında detaylı bilgiler aldı. Etkinliğin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel oturumunda da yer alan şirketimiz, ülkemizin ulaştırma ve haber leşme alanındaki yeni yatırımları ve gelişmeleri hakkında bilgi sahibi oldu" denildi. - KARABÜK

Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi

 Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar

Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:49:42. #1.17#