Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 21 Ekim'de beklenenin oldukça üzerinde bir karar alarak 200 baz puan indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu kararın ardından Dolar, TL karşısında hızla yükselişe geçerek ardı ardına rekorlarla tarihi zirveyi yakaladı.

PAZARTESİ GÜNÜ 3 KAMU BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği belirtildi. Buna göre Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.

BANKALARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın yüzde 75'i ve Vakıfbank'ın ise yüzde 36'sına sahip olan Türkiye Varlık Fonu'ndan ve söz konusu 3 bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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