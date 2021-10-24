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Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını düşürme kararının ardından kamu bankalarının da kredi faizlerini 200 baz puan indireceği öne sürüldü. Reuters'in haberine göre Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 21 Ekim'de beklenenin oldukça üzerinde bir karar alarak 200 baz puan indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu kararın ardından Dolar, TL karşısında hızla yükselişe geçerek ardı ardına rekorlarla tarihi zirveyi yakaladı.

PAZARTESİ GÜNÜ 3 KAMU BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği belirtildi. Buna göre Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.

BANKALARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın yüzde 75'i ve Vakıfbank'ın ise yüzde 36'sına sahip olan Türkiye Varlık Fonu'ndan ve söz konusu 3 bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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