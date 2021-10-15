Kadın çiftçilere fidan desteği - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın çiftçilere fidan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadın çiftçilere fidan desteği

Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere avokado fidanı dağıtıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere avokado fidanı dağıtıldı.

1.5 yıl önce "çekirdeği getir, fidanı götür" sloganıyla hayata geçen kampanya ile üretimine başlanan binlerce avokado fidanı bugün kadın çiftçilerle buluştu.

Çiftçilere fidanların dağıtılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye olarak ürettikleri fidanları ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi. Fidanların birkaç yıl içerisinde ev ekonomisine katkıda bulunacağını ifade eden Kılınç, "Dağıttığımız bu fidanlar birkaç yıl içerisinde bazı kadınlarımızın mutfak masraflarının bir kısmını karşılayacak, bazılarımızın çocuğunun harçlığı olacak. Bizler de Anamur Belediyesi olarak oluşturduğumuz 2 avokado bahçesinden elde edeceğimiz gelir ile Anamurlu ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin öğrenim giderlerini karşılayacağız" dedi. - MERSİN

Kadın çiftçilere fidan desteği

Kadın çiftçilere fidan desteği

Kadın çiftçilere fidan desteği

Kadın çiftçilere fidan desteği

Kadın çiftçilere fidan desteği

Kadın çiftçilere fidan desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Şahap Kavcıoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Demet Akalın Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Stefan Kuntz Ali Koç Fatih Terim Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadın çiftçilere fidan desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:46:45. #1.17#