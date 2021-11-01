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İznik'te "red globe" fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İznik'te

Hem görüntüsü, hem de lezzeti ile beğenilen "red globe" üzümü İznik'ten bütün ülkeye gönderilmeye başlandı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Hem görüntüsü, hem de lezzeti ile beğenilen "red globe" üzümü İznik'ten bütün ülkeye gönderilmeye başlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde modern sulama yöntemleriyle yetiştirilen red globe cinsi üzümde hasat başladı. Bahçelerde sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başlayan işçiler, üzüm salkımlarını keserek kasalara yerleştiriyor. Kamyonlarla taşınarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler, yurt içi ve yurt dışında rağbet görüyor.

Rengi ve tadı ile beğenilen bu üzümün kilo fiyatı 5-6 TL arasında değişiyor. Üzüm üreticisi Aykut Turan, "Muhteşem görünümü ve lezzeti ile herkes bu üzümü tercih etmeye başladı. Biz de hasadımıza devam ediyoruz. Dünyanın en önemli restonları ve market zincirleri red globe üzümlerine önem veriyor" dedi.

Üzüm yetiştiricisi Mehmet Beysir ise, "Üzüm fiyatları bu sene memnun edici değil. Bölge olarak üretici sıkıntı yaşıyor. Daha çok ihracat yapılması lazım" dedi. - BURSA

İznik'te red globe fırtınası

İznik'te red globe fırtınası

İznik'te red globe fırtınası

İznik'te red globe fırtınası

İznik'te red globe fırtınası

İznik'te red globe fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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