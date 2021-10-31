İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri İstanbul Maratonu'nda otizmli çocuklar için koşacak

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 Kasım'da gerçekleşecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda adımlarını otizmli çocuklar için atacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Maratonu 43. kez kıtaları birleştirmeye hazırlanıyor.

t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek yine eğitim ve iş dünyasına ilham kaynağı oluyor. Liderlik Akademisi öğrencileri, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması ve özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi için çalışan Tohum Otizm Vakfı'na destek olmak için 7 Kasım'da gerçekleşecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yerini alacak.

Maratonda, Tohum Otizm Vakfı yararına koşacak olan t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, otizmin erken tanısı konusunda farkındalık yaratmayı hedeflerken, otizmli çocukların eğitimleri için bağış topluyor. Toplanan bağışlar, "İyilik Peşinde Koş Platformu" üzerinden online bağış olarak direkt vakfa aktarılacak ve otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak.

"Koşuya başlamak için bir sebep, destek olmak için ise bin sebep var" mottosuyla, t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, kampüslerde gerçekleştirdikleri etkinliklerle bağış toplayarak çevresindeki herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet ediyor.

Haberi Kaydet