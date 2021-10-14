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İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi.

Ofgem'den yapılan açıklamada British Petroleum'un (bp) yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.

Söz konusu şirketlerle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Pure Planet, yaptığı iflas açıklamasında, faturalardaki üst limit sınırlaması nedeniyle artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtamadığı için mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin ve denetim kuruluşu Ofgem'in enerji şirketlerinden maliyetin altında satış yapmasını beklediği, bp'nin ise şirketten desteğini çekme kararı aldığı ifade edildi.

bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.

İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.

Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

İngiltere'de eylül ayının başından bu yana iflas eden 11 enerji şirketi (Avro Energy, People's Energy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga, Pure Planet ve Colorado Energy) toplamda İngiliz pazarında yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veriyordu.

Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.

İngiltere'de tüketicileri korumak için enerji faturalarında üst limit uygulanıyor

Denetim kuruluşu Ofgem, 2019 yılının ocak ayında bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst limit uyguluyor.

Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji şirketleri faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

Ofgem, enerji faturalarındaki üst fiyat limitini bu ay başında yüzde 12 artırılarak 1277 sterline yükseltilmişti.

İngiliz araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından 7 Ekim'de yapılan açıklamada, enerji faturalarındaki üst limitin gelecek yılın nisan ayında yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceğini belirtilmişti.

İngiliz hükümeti çözüm arayışında

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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