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Hamsi tezgahta 15 lira

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Ekonomi

Hamsi tezgahta 15 lira Sezona 40 lira ile başlayan hamsi 15 liraya düştü Avlanma yasağının sona ermesiyle sezona 40 lira ile başlayan hamsi fiyatları 15 liraya kadar düştü.

Hamsi tezgahta 15 lira

Sezona 40 lira ile başlayan hamsi 15 liraya düştü

DÜZCE - Avlanma yasağının sona ermesiyle sezona 40 lira ile başlayan hamsi fiyatları 15 liraya kadar düştü.

Denizlerde yasağının sona ermesi ile birlikte sezona 40 lira ile başlayan hamsi, bolluk sonrasında 15 liraya kadar düştü. Tezgahlarda yerini alan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hamsinin bol olduğunu belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsi denizlerde bol. Daha da bollaşacağına inanıyoruz. Havalar biraz daha serinlesin. Hamsi var, gayet iyi durumda ve yağlı. Hamsiyi vatandaşlar şu anda yemeli. Hamsi çok yağlı durumda ve lezzeti gayet iyi durumda. Boyu gayet iyi durumda. Vatandaşlar şu anda tüketmeli hamsiyi. Diğer balıklar şu anda normal seyir ediyor ama Hamsi her zaman başta gidiyor. Hamsi sezona 40 lira ile başladı. Şu anda 15 liraya kadar düştü. Yağı da şu anda gayet iyi durumda. Balık şu anda yenmesi lazım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da düşer diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsi ve istavritin kilosu 15, palamutun tanesi 30 lira, çinekop ve mezgitin kilosu ise 30 liradan satılıyor.

Hamsi tezgahta 15 lira

Hamsi tezgahta 15 lira

Hamsi tezgahta 15 lira

Hamsi tezgahta 15 lira
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Ekonomi Haberleri
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