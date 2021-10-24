Hamsi bollaştı, fiyatı 20 TL'ye düştü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor. Hamsinin fiyatı 20 TL'ye düştü.
İlçe balık pazarında sezon başında kilogramı ortalama 40 lira olan hamsi, bolluk dolayısıyla 20 liradan satılmaya başlandı. Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirirken hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Son günlerde balıkçıların palamut dışında bol hamsi yakaladığını belirten balık satıcısı Hüseyin Coşar," Balık tezgahlardaki hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü. Havaların soğumasıyla balığın bollaşmasını ve bu paralelde fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Hamsinin bol olmasından hem vatandaş memnun hem biz memnunuz" dedi. - KÜTAHYA
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