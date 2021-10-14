Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu - Haberler Ekonomi
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Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

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Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

Doların 9 liranın üzerine çıkmasıyla eski konuşması gündem olan ve hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, uzun süredir devam eden sessizliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu.

Doların 9 liranın üzerine çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde yaptığı konuşma gündem olmuştu. Söz konusu videoda Bulut, dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin." ifadelerini kullanmıştı. Doların 9 lira olmasıyla Bulut'un videosu yeniden konuşulmaya başlandı ve eleştiri yağmıştı. Bulut ise eleştiriler hakkında herhangi bir yorum yapmamıştı.

Öte yandan Reuters haber ajansı da önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" başlığıyla görevden alınacağının mesajını vermişti. Hem dolar kurunun yükselmesi hem de Reuters'ın bu haberinin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmede ne konuştuğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

Ancak görüşme sonrası dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermeyen ve uzun süredir sessiz olan Yiğit Bulut ise suskunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavcıoğlu görüşmesi sonrası bozdu. Sosyal medya üzerinden görüşmeye dair bir paylaşım yapan Bulut, "Sayın Kavcıoğlu'nu yıpratmaya yönelik iç ve dış medya kaynaklı saldırı ve yalan haberler en güzel cevabı aldı. Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut'un yaptığı paylaşım şöyle:

Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

Sosyal medyada elden ele dolaşıyor! Dolar 9 lira olunca Yiğit Bulut'un eski konuşması tekrar gündem olduSosyal medyada elden ele dolaşıyor! Dolar 9 lira olunca Yiğit Bulut'un eski konuşması tekrar gündem oldu

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Haber: Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu - Haberler Ekonomi
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